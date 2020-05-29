Директор Интера: Икарди счастлив в ПСЖ

Пьеро Аузилио уверен, что стороны найдут решение по футболисту.

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио прокомментировал будущее нападающего Мауро Икарди, который на правах аренды выступает за ПСЖ.

“Икарди счастлив в Париже. ПСЖ готов воспользоваться опцией выкупа, которая истекает 31 мая.

Конечно, нынешняя ситуация повлияла на рынок в мире, поэтому посмотрим. Думаю, мы найдем решение“, - цитирует Аузилио Sky Italy.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает выкупить Икарди по сниженной цене.