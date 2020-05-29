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Директор Интера: Икарди счастлив в ПСЖ

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Пьеро Аузилио уверен, что стороны найдут решение по футболисту.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио прокомментировал будущее нападающего Мауро Икарди, который на правах аренды выступает за ПСЖ.

“Икарди счастлив в Париже. ПСЖ готов воспользоваться опцией выкупа, которая истекает 31 мая.

Конечно, нынешняя ситуация повлияла на рынок в мире, поэтому посмотрим. Думаю, мы найдем решение“, - цитирует Аузилио Sky Italy

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает выкупить Икарди по сниженной цене.

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Теги: футбол, Интер, ПСЖ, Мауро Икарди
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