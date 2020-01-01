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Хедира не хочет покидать Ювентус

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Футболист счастлив в туринском клубе.
Сами Хедира
Сами Хедира
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира не хочет менять клубную прописку.

“Мой контракт с Ювентусом рассчитан до 2021 года. Я чувствую себя очень хорошо и в Италии, и в коллективе. Я нахожусь в очень сильной команде, и я все еще голоден, чтобы выиграть много титулов.

Теперь я больше уверен в своей физической форме, поэтому не вижу смысла менять команду. Я очень счастлив в Ювентусе“, - приводит слова Хедиры Goal.

Ранее стали известны даты рестарта Серии А и Кубка Италии.

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Теги: футбол, Сами Хедира, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А
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