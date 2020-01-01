Хедира не хочет покидать Ювентус

Футболист счастлив в туринском клубе.

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира не хочет менять клубную прописку.

“Мой контракт с Ювентусом рассчитан до 2021 года. Я чувствую себя очень хорошо и в Италии, и в коллективе. Я нахожусь в очень сильной команде, и я все еще голоден, чтобы выиграть много титулов.

Теперь я больше уверен в своей физической форме, поэтому не вижу смысла менять команду. Я очень счастлив в Ювентусе“, - приводит слова Хедиры Goal.

Ранее стали известны даты рестарта Серии А и Кубка Италии.