Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стали известны даты рестарта Серии А и Кубка Италии

Комментариев: 0
Сезон возобновится в середине июня.
Серия А
Серия А
www.legaseriea.it

Возобновление Серии А запланировано на 20 июня, а ответные матчи Кубка Италии состоятся 13 июня. Об этом сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора.

“Представители ФФИ заявили, что есть два запасных плана - плей-офф и плей-аут, а также завершение турнира по итогам сегодняшней таблицы. Их примут, если вновь придется завершить Серию А.

Учитывая нынешнее положение дел, можно утверждать, что итальянское первенство будет возобновлено с 20 июня, а Кубок будет проходить с 13 по 20 июня“, - цитирует министра La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Серию А завершат, если кто-то заразится COVID-19 после возобновления тренировок.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Италии, Серия А, Кубок Италии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь