Стали известны даты рестарта Серии А и Кубка Италии

Сезон возобновится в середине июня.

Возобновление Серии А запланировано на 20 июня, а ответные матчи Кубка Италии состоятся 13 июня. Об этом сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора.

“Представители ФФИ заявили, что есть два запасных плана - плей-офф и плей-аут, а также завершение турнира по итогам сегодняшней таблицы. Их примут, если вновь придется завершить Серию А.

Учитывая нынешнее положение дел, можно утверждать, что итальянское первенство будет возобновлено с 20 июня, а Кубок будет проходить с 13 по 20 июня“, - цитирует министра La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Серию А завершат, если кто-то заразится COVID-19 после возобновления тренировок.