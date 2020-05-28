Роналду близок к уходу из Ювентуса по окончанию сезона

Причины ухода неизвестны.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает журналист Пьетро Бальцано Прота.

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По информации источника, португальский игрок близок к уходу из команды по завершению текущего сезона. На данный момент неизвестно, что стало причиной такого развития событий.

Напомним, что Роналду стал игроком Ювентуса летом 2018-го, когда покинул Реал за 117 миллионов евро. Действующий контракт 35-летнего форварда с командой истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Криштиану провел 32 матча за туринский клуб, в которых забил 25 голов и отдал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роналду может перебраться в Манчестер Юнайтед или ПСЖ.