Ювентус выставил ценник на Игуаина

Туринский клуб готов продать аргентинца.

Руководство Ювентуса готово продать нападающего команды Гонсало Игуаина в летнее трансферное окно, об этом сообщает TuttoJuve.

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По информации источника, туринский клуб выставил ценник на аргентинца. Боссы команды хотят заполучить за форварда 18 миллионов евро.

Главными претендентами на Игуаина являются Ривер Плейт, Ньюкасл и Вулверхэмптон.

Действующий контракт Гонсало с Ювентусом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Игуаин провел 34 матча за туринский клуб, в которых забил восемь голов и отдал восемь голевых передач.

Ранее Игуаин определился с клубом, в котором намерен завершить карьеру.