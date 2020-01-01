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Ювентус выставил ценник на Игуаина

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Туринский клуб готов продать аргентинца.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Руководство Ювентуса готово продать нападающего команды Гонсало Игуаина в летнее трансферное окно, об этом сообщает TuttoJuve.

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По информации источника, туринский клуб выставил ценник на аргентинца. Боссы команды хотят заполучить за форварда 18 миллионов евро.

Главными претендентами на Игуаина являются Ривер Плейт, Ньюкасл и Вулверхэмптон.

Действующий контракт Гонсало с Ювентусом рассчитан до 30 июня 2021 года. 

В текущем сезоне Игуаин провел 34 матча за туринский клуб, в которых забил восемь голов и отдал восемь голевых передач.

Ранее Игуаин определился с клубом, в котором намерен завершить карьеру.

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Теги: Гонсало Игуаин, Ювентус, чемпионат Италии, Сериа А, футбол
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