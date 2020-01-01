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Экс-игрок Шахтера может перебраться в Ювентус на правах свободного агента

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Виллиан собирается покинуть Челси этим летом.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Полузащитник Челси Виллиан в ближайшее время может стать игроком Ювентуса.

По информации Sport Mediaset, туринцы попытаются подписать 31-летнего футболиста, если он покинет "синих" в статусе свободного агента.

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Сам Виллиан не горит желанием подписывать новый двухлетний контракт с Челси - он хочет соглашение хотя бы на три года, поэтому он может уйти и обсудить условия сделки со "старой сеньорой".

Кроме того, у Виллиана хорошие взаимоотношения с главным тренером Ювентуса Маурицио Сарри.

Ранее Виллиан заявил, что готов перейти даже в конкурирующий клуб.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, Виллиан, Челси, АПЛ
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