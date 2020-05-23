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Кьеллини: Бонуччи был в невменяемом состоянии, когда решил сменить Ювентус на Милан

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Итальянец раскритиковал своего коллегу.
Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини
Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини
Getty Images

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини высказался о решении Леонардо Бонуччи перейти в Милан в 2017 году.

“Когда Бонуччи решил сменить Ювентус на Милан, то, наверное, был в невменяемом состоянии. Не могу понять, как он до такого додумался, ведь в жизни он совсем не такой нервный, как на поле. Скорее, вдумчивый и рассудительный.

К сожалению, когда он сделал эту глупость, я несколько недель не был с командой, иначе я его отговорил бы. Точно так же, как и Конте... Когда меня нет, все разбегаются“, - цитирует футболиста Tuttosport со ссылкой на его автобиографию.

Ранее Кьеллини рассказал о слабости Артуро Видаля.

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Теги: футбол, Ювентус, Милан, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, чемпионат Италии, Серия А
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