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Анчелотти назвал главный недостаток Серии А

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Итальянскому специалисту более комфортно в АПЛ.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти, который имеет огромный опыт работы в чемпионате Италии, назвал главный недостаток итальянского футбола.

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“Могу точно сказать, что работать в АПЛ приятнее. Болельщики не оказывают такое давление. В Англии лучше атмосфера.

Я вернулся в Италию после девяти лет, как меня там не было. Но могу заверить, что не сильно все изменилось, давление то же самое. Много насилия от болельщиков.

Итальянский футбол стремится измениться, но сложно изменить культуру страны, где, к сожалению, все еще существует насилие и нападения. Здесь, в Англии, люди на стадионах, я говорю только о стадионах, более уважительны к друг другу“, - цитирует Анчелотти Sky Sports.

Ранее Анчелотти завил, что Зидан - первый игрок, который дал мне возможность изменить систему.

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Теги: чемпионат Италии, Сериа А, АПЛ, Эвертон, Карло Анчелотти, футбол, чемпионат Англии
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