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"Он вытащил на свет интимное": Видаль ответил на критику Кьеллини об алкоголе

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Итальянец рассказал о слабости Артуро.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Футболист Барселоны Артуро Видаль ответил на критику бывшего одноклубника Джорджо Кьеллини.

Итальянский защитник рассказал о том, что чилиец злоупотребляет алкоголем.

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“Я не понимаю, зачем он все это рассказал. Он вытащил на свет очень интимное, и это очень сложно. Потом он позвонил мне и все объяснил. Он говорил еще много другого, но СМИ сосредоточились только на этом.

Я не делал ничего, что было нельзя делать. Мне разрешали тусоваться. Я тоже человек, как и все остальные. Если меня зовут друзья и клуб разрешает - я иду.

Если нужно сосредоточиться, я делаю это. Но, когда наступает моя очередь повеселиться, я этим пользуюсь, как и все остальные. Когда я совершал ошибки, я платил за них“, - заявил Видаль в эфире в Instagram.

Отметим, что Кьеллини прокомментировал скандальный момент на чемпионата мире в 2014-м году, когда его укусил Луис Суарес.

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Теги: Артуро Видаль, Джорджо Кьеллини, Ювентус, Барселона, футбол, вне игры
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