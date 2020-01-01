"Он вытащил на свет интимное": Видаль ответил на критику Кьеллини об алкоголе

Итальянец рассказал о слабости Артуро.

Футболист Барселоны Артуро Видаль ответил на критику бывшего одноклубника Джорджо Кьеллини.

Итальянский защитник рассказал о том, что чилиец злоупотребляет алкоголем.

Читай также: Кьеллини: После разговора с Сарри нужно принимать душ, иначе вы будете вонять сигаретами

“Я не понимаю, зачем он все это рассказал. Он вытащил на свет очень интимное, и это очень сложно. Потом он позвонил мне и все объяснил. Он говорил еще много другого, но СМИ сосредоточились только на этом.

Я не делал ничего, что было нельзя делать. Мне разрешали тусоваться. Я тоже человек, как и все остальные. Если меня зовут друзья и клуб разрешает - я иду.

Если нужно сосредоточиться, я делаю это. Но, когда наступает моя очередь повеселиться, я этим пользуюсь, как и все остальные. Когда я совершал ошибки, я платил за них“, - заявил Видаль в эфире в Instagram.

Отметим, что Кьеллини прокомментировал скандальный момент на чемпионата мире в 2014-м году, когда его укусил Луис Суарес.