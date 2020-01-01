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Игуаин определился с клубом, в котором намерен завершить карьеру

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Форвард хочет вернуться на родину.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин назвал команду, в которой хотел бы завершить свою профессиональную карьеру.

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“Ривер Плейт - это клуб, который дал мне все, начиная от предоставления возможности для прогресса и до Реала, который купил меня. На данный момент я не знаю, что произойдет. Мыслями я нахожусь в Ювентусе.

Команда Гальярдо играет в привлекательный футбол, у них есть все: качество, сила. Их “девятый номер“ получает много шансов, с которых можно забивать. Логично, что те, кто раньше играл за Ривер, будут наблюдать за командой и видеть себя там. 

Гальярдо привлек огромное внимание и заслуживает этого. Думаю о возвращении в Ривер, чтобы завершить там карьеру“, - цитирует Игуаина Football Italia. 

Ранее сообщалось, что Игуаин готов перебраться в МЛС.

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Теги: Гонсало Игуаин, Ювентус, Ривер Плейт, футбол
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