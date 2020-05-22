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Умер бывший тренер Интера и Наполи

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Специалист скончался на 82-м году жизни.
Луиджи Симони
Луиджи Симони
www.inter.it/

Сегодня, 22 мая, скончался бывший тренер Интера и Наполи Луиджи Симони.

“Футбольный мир потерял великого тренера и замечательного человека. За свою игровую карьеру он выиграл Кубок Италии с Наполи, а также Серию В с Дженоа.

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Как тренер, в дополнение к Кубку УЕФА с Интером (1997-1998), он поднял над головой англо-итальянский Кубок с Кремонезе и выиграл пять титулов Серии С.

В 1998 году он получил награду как лучший итальянский тренер - заслуженное признание его талантов. Прощай, Джиджи, мы будем скучать по тебе“, - говорится в заявление Интера.

Также Наполи присоединился присоединился к соболезнованиям.

“Наполи выражает свои соболезнования семье Симони в связи со смертью Джиджи“, - написано в заявление “бело-голубых“.

Ранее сообщалось, что президент УАФ Павелко потерял отца.

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Теги: Луиджи Симони, Наполи, Интер, футбол, Сериа А, смерть, трагедия, гибель
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