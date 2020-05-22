Умер бывший тренер Интера и Наполи
Сегодня, 22 мая, скончался бывший тренер Интера и Наполи Луиджи Симони.
“Футбольный мир потерял великого тренера и замечательного человека. За свою игровую карьеру он выиграл Кубок Италии с Наполи, а также Серию В с Дженоа.
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Как тренер, в дополнение к Кубку УЕФА с Интером (1997-1998), он поднял над головой англо-итальянский Кубок с Кремонезе и выиграл пять титулов Серии С.
В 1998 году он получил награду как лучший итальянский тренер - заслуженное признание его талантов. Прощай, Джиджи, мы будем скучать по тебе“, - говорится в заявление Интера.
Также Наполи присоединился присоединился к соболезнованиям.
“Наполи выражает свои соболезнования семье Симони в связи со смертью Джиджи“, - написано в заявление “бело-голубых“.
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