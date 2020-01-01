Анчелотти: Зидан - первый игрок, который дал мне возможность изменить систему

Итальянский специалист признался, что француз изменил его представление о футболе.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал о работе с Зинедином Зиданом, который в свое время защищал цвета Ювентуса.

“С Зиданом я попытался изменить свое представление о системе. Он стал первым игроком, который дал мне возможность изменить систему и играть по-другому.

В первом сезоне в Ювентусе я играл по схемеистеме 3-4-1-2, с Дель Пьеро и Индзаги впереди, и Зиданом немного позади. Второй сезон я играл с четырьмя защитниками, но сохранил двух форвардов впереди и одну “десятку“, в качестве Зинедина.

Зидан изменил мое представление о футболе. Я был так сосредоточен до Ювентуса на 4-4-2, а после Зидана я изменился, и решил поставить его на лучшую позицию, чтобы он мог чувствовать себя более комфортно на поле“, - приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Напомним, Зидан играл за Ювентус с 1996 по 2001 год.