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Манчини: Надеюсь, что сезон завершат досрочно

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Итальянский специалист не уверен, что футболисты находятся в оптимальном состоянии.
Роберто Манчини
Роберто Манчини
Getty Images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии.

“Мне кажется, что сейчас наблюдается некоторый хаос. Я, как тренер национальной сборной, надеюсь, что сезон завершится, чтобы мы могли спокойно вернуться в следующем.

И я не знаю, будут ли игроки в хорошем состоянии“, - цитирует Манчини Sky Sport Italia со ссылкой на Roma TV.

Ранее сообщалось, что в Серии А будет плей-офф, если турнир прервут повторно.

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Теги: футбол, Роберто Манчини, сборная Италии по футболу, Серия А, чемпионат Италии
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