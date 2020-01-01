Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус инициировал переговоры о возвращении Погба

Комментариев: 0
Француз уже этим летом может вернуться в стан "старой сеньоры".
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в ближайшее трансферное окно может вернуться в итальянскую Серию А.

По информации le10sport, представители "старой сеньоры" уже связались с агентом 27-летнего француза Миной Райолой и обсудили возможность заключения сделки.

Читай также: Защитник Манчестер Юнайтед: У Погба есть все, чтобы стать лучшим в мире

Как утверждает источник, ПСЖ и Реал не готовы согласиться на условия Манчестер Юнайтед и решили отказаться от трансфера Поля, поэтому Ювентус остался единственным кандидатом на футболиста.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов снизить цену на Поля Погба.

Поделись:
Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, трансфер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь