Ювентус инициировал переговоры о возвращении Погба

Француз уже этим летом может вернуться в стан "старой сеньоры".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в ближайшее трансферное окно может вернуться в итальянскую Серию А.

По информации le10sport, представители "старой сеньоры" уже связались с агентом 27-летнего француза Миной Райолой и обсудили возможность заключения сделки.

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Как утверждает источник, ПСЖ и Реал не готовы согласиться на условия Манчестер Юнайтед и решили отказаться от трансфера Поля, поэтому Ювентус остался единственным кандидатом на футболиста.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов снизить цену на Поля Погба.