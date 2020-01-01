Ювентус инициировал переговоры о возвращении Погба
Француз уже этим летом может вернуться в стан "старой сеньоры".
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в ближайшее трансферное окно может вернуться в итальянскую Серию А.
По информации le10sport, представители "старой сеньоры" уже связались с агентом 27-летнего француза Миной Райолой и обсудили возможность заключения сделки.
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Как утверждает источник, ПСЖ и Реал не готовы согласиться на условия Манчестер Юнайтед и решили отказаться от трансфера Поля, поэтому Ювентус остался единственным кандидатом на футболиста.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов снизить цену на Поля Погба.
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