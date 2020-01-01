Милан готов купить у Реала скандального футболиста
Нападающий Реала Лука Йович в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку.
По информации журналиста Николо Скира, в подписании 22-летнего сербского футболиста заинтересован Милан. Более того, итальянский клуб сделал трансфер Йовича своей главной целью на это лето.
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Сейчас "россонери" ведут переговоры с Реалом об аренде Луки на два года с возможностью дальнейшего выкупа. В Милане Йович будет получать 5 миллионов евро в год, что станет самой большой зарплатой в клубе.
Напомним, этой весной Йович угодил в две неприятные истории - вначале он нарушил карантин и его отец даже призвал посадить Луку в тюрьму.
Затем Лука умудрился дома сломать стопу и теперь пропустит остаток сезона, если его вообще доиграют.
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