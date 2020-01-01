Милан готов купить у Реала скандального футболиста

Лука Йович может перебраться в чемпионата Италии всего через год после перехода в Реал.

Нападающий Реала Лука Йович в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку.

По информации журналиста Николо Скира, в подписании 22-летнего сербского футболиста заинтересован Милан. Более того, итальянский клуб сделал трансфер Йовича своей главной целью на это лето.

Читай также: Йович получит еще один шанс в Реале из-за невозможности трансфера Холанда этим летом

Сейчас "россонери" ведут переговоры с Реалом об аренде Луки на два года с возможностью дальнейшего выкупа. В Милане Йович будет получать 5 миллионов евро в год, что станет самой большой зарплатой в клубе.

Напомним, этой весной Йович угодил в две неприятные истории - вначале он нарушил карантин и его отец даже призвал посадить Луку в тюрьму.

Затем Лука умудрился дома сломать стопу и теперь пропустит остаток сезона, если его вообще доиграют.