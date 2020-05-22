Власти Италии разрешили снести Сан Сиро

Стадион Интера и Милана не является объектом культурного наследия.

Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии позволила Милану и Интеру снести свой домашний стадион - легендарную арену Сан Сиро.

Как сообщает La Repubblica, в ноябре 2019 года мэр Милана Беппе Сала обратился к комиссии с целью установить историческую ценность арены перед тем, как позволить клубам ее разрушить.

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Источник отмечает, что министр культуры Италии также подтвердил, что Сан Сиро не является сооружением исторического или культурного наследия.

Есть вероятность, что клубы соорудят две отдельные арены, чтобы больше не выступать на одном стадионе. Однако на данный момент подобных планов ни Интер, ни Милан не представили.

Ранее сообщалось, что Милан и Интер представили проект нового стадиона.