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Власти Италии разрешили снести Сан Сиро

Комментариев: 1
Стадион Интера и Милана не является объектом культурного наследия.
Итальянские власти позволили снести Сан Сиро
Итальянские власти позволили снести Сан Сиро
Getty Images

Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии позволила Милану и Интеру снести свой домашний стадион - легендарную арену Сан Сиро.

Как сообщает La Repubblica, в ноябре 2019 года мэр Милана Беппе Сала обратился к комиссии с целью установить историческую ценность арены перед тем, как позволить клубам ее разрушить.

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Источник отмечает, что министр культуры Италии также подтвердил, что Сан Сиро не является сооружением исторического или культурного наследия.

Есть вероятность, что клубы соорудят две отдельные арены, чтобы больше не выступать на одном стадионе. Однако на данный момент подобных планов ни Интер, ни Милан не представили.

Ранее сообщалось, что Милан и Интер представили проект нового стадиона.

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Теги: Милан, Интер, Сан Сиро, Серия А, футбол, Италия
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Комментариев (1)
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thebestdraw    22.05.2020, 08:07
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thebestdraw
а нельзя одному кому-то оставить сан-сиро, а другому построить вторую (с помощью первого)? обязательно надо разрушать это?
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