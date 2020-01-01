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Кьеллини - о Суаресе: Я тоже веду себя как сук*н сын

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Итальянец с пониманием отнеся к укусу уругвайца.
Джорджо Кьеллини и Луис Суарес
Джорджо Кьеллини и Луис Суарес
Getty Images

Футболист туринского Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился воспоминанием о том, как его укусил на футбольном поле нападающий Барселоны и национальной команды Уругвая Луис Суарес.

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“Правда в том, что я восхищаюсь выходками Луиса. Без них Суарес был бы совершенно обычным игроком.

В тот день на чемпионате мира в 2014 году ничего странного не произошло. Я на протяжение всего матча опекал Кавани, и мы не уступали друг другу.

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Внезапно я осознал, что меня укусили за плечо. Это произошло, вот и все. Такая стратегия у Суареса в борьбе. Могу сказать, что я действую аналогично.

Мы с Суаресом похожи, мне нравятся такие нападающие, как он. Я позвонил ему через пару дней после игры, но ему не нужно было извиняться. Я тоже веду себя как сук*н сын на поле и горжусь тем, что делаю.

Выходки и немного спортивной злости - все это часть игры. Это не обман. Нужно быть изобретательным, чтобы одолеть соперника“, - написал Кьеллини в автобиографии.

Ранее Кьеллини назвал главную особенность Роналду.

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Теги: Джорджо Кьеллини, Луис Суарес, футбол
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