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Футболисты Ювентуса сдали тесты на коронавирус

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У всех игроков отрицательные результаты.
Блез Матюиди
Блез Матюиди
www.juventus.com

Все футболисты туринской команды прошли тест на коронавирус, об этом сообщил официальный сайт Ювентуса.

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Как информирует пресс-служба клуба, у всех игроков тест показал отрицательный результат на COVID-19.

Таким образом, футболисты Ювентуса могут в ближайшее время приступить к полноценному тренировочному процессу. На данный момент игроки занимаются в малых группах.

Изначально возобновление Серии А планировалось на 13 июня, однако в Италии продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня из-за коронавируса. Отмечается, что турнир может возобновится 20 июня.

Ранее сообщалось, что Серия А разработала рекомендации для клубов об организации выездных матчей.

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Теги: Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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