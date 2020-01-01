Помощник Шевченко может покинуть сборную Украины

Специалистом интересуется Милан.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Мауро Тассотти может покинуть штаб национальной команды, об этом сообщает MilanNews с ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, в услугах итальянского специалиста заинтересован Милан. Такое изменение может произойти, если Ральф Рагник, который является кандидатом на пост главного тренера “россонери“, возглавит команду.

Рагник намерен работать вместе с Тассоти, который войдет в тренерский штаб Милана.

Отметим, что Мауро Тассотти работает в сборной Украины с 2016 года. Ранее специалист работал в Милане в качестве ассистента Чезаре Мальдини, Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри.

Напомним, что Шевченко - в символической сборной Серии А из игроков Восточной Европы.