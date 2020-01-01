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Игуаин готов перебраться в МЛС

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Аргентинец выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин может перебраться в МЛС в летнее трансферное окно, об этом сообщает Washington Post.

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По информации источника, аргентинский нападающий готов продолжить карьеру в Ди Си Юнайтед, в котором выступает его старший брат. Главным препятствием перехода Гонсало в американский клуб является высокая трансферная стоимость игрока.

Действующий контракт Игуаина с туринским клубом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне аргентинец провел 34 матча за Ювенус, в которых забил восемь голов и выполнил восемь голевых передач.

Ранее стало известно, почему Холанд не перешел в Ювентус.

Отметим, что Неймар может стать одноклубником Роналду.

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Теги: Гонсало Игуаин, Ювентус, Ди Си Юнайтед, футбол
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