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Серия А разработала рекомендации для клубов об организации выездных матчей

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Интер вообще не будет летать на самолете до конца сезона, а Наполи ни разу не отправится на выезд .
Серия А разработала рекомендации о поездках на выездные матчи
Серия А разработала рекомендации о поездках на выездные матчи
Getty Images

В преддверии возобновления сезона Серии А все клубы получили специальные рекомендации, по которым должны проводиться выездные поединки.

Как сообщает Calciomercato, между городами команды могут перемещаться только на трех видах транспорта - автобус, поезд и самолет. При поездке на автобусе желательно не делать остановок, при перелете - согласовывать подачу транспорта к трапу, а в вагоны поезда не допускать посторонних.

Серия А разработала рекомендации о поездках на выездные матчи
Серия А разработала рекомендации о поездках на выездные матчи
Getty Images

Что касается гостиниц, то все члены команды должны иметь отдельный номер, а также у команды должны быть в распоряжении лифт и лестница, которыми не пользуются другие жильцы.

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С учетом этих рекомендаций были разработаны планы для каждого клуба. Так, Ювентус на автобусе будет добираться на матчи с Торино, Дженоа и Милана, на самолете - с Удинезе и Кальяри, а на поезде - к Болонье и Сассуоло.

Серия А разработала рекомендации о поездках на выездные матчи
Серия А разработала рекомендации о поездках на выездные матчи
Getty Images

А вот Интеру вообще не понадобятся авиаперелеты: в гости к Парме, Вероне, Дженоа и Аталанте “нерадзурри“ отправятся на автобусе, а в Рим и Феррару - на поезде. Милан же на самолете отправится в Лечче, на автобусе посетит матч против Сампдории, а все остальное - поездом.

Наполи же даже не придется использовать автобус - на поединки в Вероне, Бергамо, Генуе, Парме и Милане команда полетит, а в Болонью поедет на поезде.

Серия А разработала рекомендации о поездках на выездные матчи
Серия А разработала рекомендации о поездках на выездные матчи
Getty Images

Лацио же предстоит много перелетов - на матчи с Аталантой, Лечче, Удинезе, Вероной, Торино и Ювентусом. Только в Неаполь “орлы“ поедут на поезде. Рома на половину матчей поедет на поезде, а на остальные - полетит самолетом.

Ранее сообщалось, что в Серии А будет плей-офф, если турнир прервут повторно.

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Теги: чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, правила
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