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В Серии А будет плей-офф, если турнир прервут повторно

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Текущий сезон планируют доиграть до августа.
Чемпионат Италии
Чемпионат Италии
Getty Images

Руководство Серии А, Федерации футбола Италии и других лиг провели совещание, где обсудили планы по поводу продолжения сезона. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Стороны решили, что если чемпионаты придется остановить второй раз, то лиги доиграют в рамках матчей на выбывание. Плей-офф разыграют между клубами из верхней и нижней части таблицы, чтобы определить вылетевших и поднявшихся.

Даже если такой вариант не смогут реализовать, то окончательные места определятся при помощи корректирующих коэффициентов. Текущий сезон хотят доиграть до 20 августа, чтобы с 1 сентября начать уже следующую кампанию.

Ранее стало известно, когда возобновится Серия А.

 
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Теги: футбол, Серия А, чемпионат Италии
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