В Серии А будет плей-офф, если турнир прервут повторно
Текущий сезон планируют доиграть до августа.
Руководство Серии А, Федерации футбола Италии и других лиг провели совещание, где обсудили планы по поводу продолжения сезона. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Стороны решили, что если чемпионаты придется остановить второй раз, то лиги доиграют в рамках матчей на выбывание. Плей-офф разыграют между клубами из верхней и нижней части таблицы, чтобы определить вылетевших и поднявшихся.
Даже если такой вариант не смогут реализовать, то окончательные места определятся при помощи корректирующих коэффициентов. Текущий сезон хотят доиграть до 20 августа, чтобы с 1 сентября начать уже следующую кампанию.
Ранее стало известно, когда возобновится Серия А.
Полная версия правил