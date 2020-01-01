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Шевченко - в символической сборной Серии А из игроков Восточной Европы

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Также в сборную попал грузинский экс-защитник Динамо Кахабер Каладзе.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который построил выдающуюся карьеру игрока в Динамо и Милане, попал в символическую сборную Серии А, составленную Football Italia из футболистов  из Восточной Европы. 

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"Можно только представить, чего еще мог добиться Шевченко, если бы не перешел в Челси в 2006 году. Он выиграл все с Миланом, включая Скудетто, Лигу чемпионов и Золотой мяч-2004. Он забил 176 мячей в более чем 300 играх за "россонери".

Шевченко - один из самых сильных нападающих, он быстрый, мощный, технически одаренный и способный забить из любой точки футбольного поля. Он был просто неудержим в свои миланские годы", - описывают украинца эксперты рейтинга.

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Отметим, что в данный рейтинг также попал грузинский защитник Кахабер Каладзе, который хорошо запомнился украинцам выступлениями за киевское Динамо в конце 90-х годов. Кроме того, Каладзе и Шевченко вместе играли за киевлян в период с 1998-го по 1999 годы, а после вместе были в Милане.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Самир Ханданович (Удинезе, Интер; Словения);

Защитники: Кахабер Каладзе (Милан, Дженоа; Грузия), Кристиан Киву (Рома, Интер; Румыния), Синиша Михайлович (Рома, Сампдория, Лацио, Интер; Югославия/Сербия);

Полузащитники: Звонимир Бобан (Милан; Югославия/Хорватия), Деян Станкович (Лацио, Интер; Югославия/Сербия), Владимир Югович (Сампдория, Ювентус, Лацио, Интер; Югославия/Сербия), Павел Недвед (Лацио, Ювентус; Чехия), Деян Савичевич (Милан; Югославия/Черногория), Збигнев Бонек (Ювентус, Рома; Польша);

Нападающий: Андрей Шевченко (Милан; Украина).

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко занял 12-е место в истории ЛЧ по соотношению голов и количества матчей.

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Теги: Андрей Шевченко, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, рейтинг
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