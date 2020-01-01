Мхитарян: Мне комфортно в Роме, хочу остаться здесь

Армянин отправился в Рому на правах аренды в 2019 году.

Полузащитник Генрих Мхитарян признался, что хотел бы остаться в Роме, а также выиграть с “волками“ какие-нибудь трофеи.

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“Мне комфортно в Роме - как в самом клубе, так и в городе Рим. Я бы хотел здесь остаться. Сейчас нажа задача - получить путевку в Лигу чемпионов и выиграть какие-нибудь трофеи.

Мне осталось играть еще не так много лет, и я бы хотел, чтобы у меня остались приятные воспоминания, которые будут связаны с титулом или командой.

Итальянский футбол недооценивают, но у него много уникальных качеств, и здесь действительно интересно играть“, - приводит слова Мхитаряна сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что Арсенал снизил ценник на Генриха Мхитаряна.