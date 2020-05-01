Жена Фонсеки: Нас все устраивало в Украине, но Паулу нужны были новые испытания

Екатерина призналась, что ей очень нравится Рим.

Екатерина Остроушко, супруга главного тренера Ромы Паулу Фонсеки, рассказа о том, как было принято решение о переезде.

"Это был выбор судьбы. Мы приняли решение о переезде вместе. Это было сложно, но я думала, что мы станем счастливее, и и я до сих пор так думаю. Если бы мне пришлось уезжать из Украины, то я бы точно выбрала Рим. Для меня это идеальный город.

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Нас все устраивало в Украине - Паулу добился трофеев, у меня была работа, которую я любила. Но я понимала, что Паулу нужны были новые испытания. Когда позвонили из Ромы, наш сын только-только родился, и мы только переехали в новый дом.

Но несмотря на это мы быстро приняли решение, и у меня даже не было времени разобрать наши вещи в новом доме", - приводит слова Екатерины La Roma 24 со ссылкой на Il Tempo.

Отметим, что Фонсека познакомился с будущей женой во время работы в Шахтере. В марте прошлого года Екатерина родила наставнику сына.

Ранее Паулу Фонсека признался, что влюблен в Рому, которую он тренирует.