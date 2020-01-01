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Интер хотел выкупить Месси за 150 миллионов евро в 2006 году

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Аргентинец мог перебраться в чемпионат Италии.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Экс-президент Барселоны Жоан Лапорта признался, что клуб в свое время мог потерять нападающего Лионеля Месси.

“Интер сделал нам предложение в 2006 году. Они были готовы заплатить за него полную сумму отступных  - 150 миллионов евро. Именно поэтому позже мы подняли ее до 250 миллионов, но я всегда был уверен в своих отношениях с отцом Лионеля.

Я сказал ему: “Им придется выплатить всю сумму отступных, потому что я не продам его. Здесь он будет счастлив и прославится. В Интере его ждет лишь прибавка к зарплате. Судьба твоего сына - стать величайшим в истории, и здесь у него будет команда, которая поможет это сделать“, - цитирует Лапорта Sportskeeda

Ранее Кике Сетьен рассказал о судьбе Месси в Барселоне.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Интер, Барселона
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