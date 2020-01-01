Директор Удинезе: Если чемпионат возобновится 13 июня, то это будет безумием

Пьерпаоло Марино отметил, что Серия А должна гарантировать безопасность.

Директор Удинезе Пьерпаоло Марино рассказал, при каком условии можно возобновить чемпионат Италии.

“Если подтвердится, что датой возобновления чемпионата станет 13 июня, то это будет полным безумием.

Наша позиция остается неизменной: сезон можно продолжить, когда будут гарантии полной безопасности. А сейчас даже нет конкретного протокола безопасности“, - цитирует функционера Football Italia.

Ранее сообщалось, что спортивный директор Фиорентины заболел коронавирусом.