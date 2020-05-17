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Директор Болоньи высказался о возможном трансфере Ибрагимовича

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Вальтер Сабатини считает переход шведа маловероятным.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Технический директор Болоньи Вальтер Сабатини прокомментировал слухи о переходе в команду нападающего Милана Златана Ибрагимовича.

“С рыночной точки зрения трансфер Ибрагимовича для Болоньи был бы практически неподъемным. Эта сделка могла бы состояться только в том случае, если бы Златан согласился на нее ради дружбы и взаимного уважения между ним и Синишей Михайловичем.

Это был бы большой плюс для нас, а особенно для роста нашей молодежи. Но, все-таки, это маловероятно“, - цитирует функционера La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович покинет Милан.

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Теги: футбол, Болонья, Златан Ибрагимович, чемпионат Италии, Серия А
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