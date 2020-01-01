Кьеллини: После разговора с Сарри нужно принимать душ, иначе вы будете вонять сигаретами
Итальянец считает наставника закрытым человеком.
Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал об особенностях работы с главным тренером туринцев Маурицио Сарри.
“Сарри очень закрытый человек, и много не болтает. Ювентусу удается сглаживать его острые края.
Единственное, чего никто не может в нем изменить, - его дикую привязанность к сигаретам. Разговаривать с ним в его кабинете нужно было только перед посещением душа, иначе мы бы воняли сигаретным дымом“, - цитирует Кьеллини Football Italia.
Ранее Кьеллини назвал главную особенность Роналду.
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