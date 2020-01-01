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Кьеллини: После разговора с Сарри нужно принимать душ, иначе вы будете вонять сигаретами

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Итальянец считает наставника закрытым человеком.
Джорджо Кьеллини
Джорджо Кьеллини
Getty Images

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал об особенностях работы с главным тренером туринцев Маурицио Сарри.

“Сарри очень закрытый человек, и много не болтает. Ювентусу удается сглаживать его острые края.

Единственное, чего никто не может в нем изменить, - его дикую привязанность к сигаретам. Разговаривать с ним в его кабинете нужно было только перед посещением душа, иначе мы бы воняли сигаретным дымом“, - цитирует Кьеллини Football Italia.

Ранее Кьеллини назвал главную особенность Роналду.

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Теги: футбол, Джорджо Кьеллини, Маурицио Сарри, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А
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