Полузащитник Милана: Вы не имеете права на ошибку, когда работаете с Ибрагимовичем
Футболист отметил, что становится объектом насмешек со стороны Ибрагимовича, если допускает ошибки на тренировке.
Полузащитник Милана Исмаел Беннасер рассказал о тренировках со звездным шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
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“Златон - игрок, который помогает вам проявить свои лучшие качества, потому что он хочет совершенства и хочет, чтобы вы к нему стремились. Вы просто не имеете права на ошибку при работе со Златаном, и это побуждает меня становится лучше.
Он садится со мной в раздевалке, если я плохо провожу тренировку, и смеется надо мной. Он хочет играть на высоком уровне до пенсии, и поэтому его карьера фантастическая“, - приводит слова Беннасера Football Italia.
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович покинет Милан.
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