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Экс-тренер сборной Италии: Люди продолжают умирать, стоит подождать с футболом

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Чезаре Пранделли считает, что не стоит возвращать футбольный сезон в июне.
Чезаре Пранделли
Чезаре Пранделли
Getty Images

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли высказался о возможном возобновлении сезона-2019/20 в июне.

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"Не понимаю, почему мы не можем подождать, когда ситуация разрешится? Можно возобновить сезон в июле, а не в июне. Да, футбол помогает о многом забыть на эти 90 минут, но сомневаюсь, что фанатам сейчас так необходим футбол.

Сомневаюсь, что я бы не боялся выходить на поле, если бы был сейчас игроком. Эта ситуация затрагивает всю Италию. Люди продолжают умирать, так что стоит подождать с футболом", - приводит слова Пранделли Corriere di Brescia.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии разрешил клубам проводить командные тренировки.

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Теги: Чезаре Пранделли, Италия, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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