Премьер-министр Италии разрешил клубам проводить командные тренировки

Клубы смогут приступить к занятиям уже 18 мая.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте позволил возобновить командные тренировки, начиная с 18 мая.

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Как сообщает Goal, ранее подобную дату для клубов Серии А уже озвучивали Министр спорта Италии Винченцо Спадафора и президент федерации футбола Габриэле Гравина, однако теперь команды получили одобрение и от премьер-министра.

Также, по информации итальянских СМИ, чемпионат возобновится 13 июня и будет завершен 2 августа, однако для этого необходимо решение правительства.

Отметим, что по состоянию на 17 мая в Италии зафиксировано более 224 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 31 763 человек умерли, а 122 810 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что Серию А завершат, если кто-то заболеет коронавирусом после возобновления.