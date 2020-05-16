Интер сообщит Барселоне, каких футболистов хочет за Лаутаро Мартинеса

Итальянский клуб определится с судьбой игрока.

Руководство Барселоны продолжает вести активные переговоры с Интером по поводу возможного трансфера Лаутаро Мартинеса, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, в ближайшее время боссы “нерадзурри“ даст ответ каталонскому клубу по поводу того, кого хотят заполучить в обмен на аргентинца.

Отметим, что “сине-гранатовые“ готовы заплатить 60 миллионов евро, а также в качестве сделки отдать кого-то из своих футболистов: Нельсона Семеду, Артуро Видаля, Жан-Клера Тодибо, Хуниора Фирпо, Самуэля Умтити или Карлеса Аленью.

Тренерский штаб Интера проведет переговоры с руководством клуба по поводу идеального кандидата для команды, а затем даст ответ Барселоне.

Ранее Лаутаро выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру.