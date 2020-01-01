Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кьеллини назвал главную особенность Роналду

Комментариев: 0
Португалец особенно настраивается на топовые матчи.
Джорджо Кьеллини и Криштиану Роналду
Джорджо Кьеллини и Криштиану Роналду
Getty Images

Футболист Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мнением об одноклубнике Криштиану Роналду.

Читай также: Кьеллини: Рамос может нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью

“Криштиану сейчас в полном порядке. Он чувствует себя хорошо, хотя у него были проблемы с коленом, мешавшие ему в последние полтора месяца. Манера его игры изменилась, если сравнивать с тем временем, когда он был помоложе.

Он особенно прибавляет в больших матчах. Возможно, против небольших команд его выступление может показаться не таким ярким, но против топовых команд он невероятен. В матчах Лиги чемпионов он кардинально меняется.

Криштиану чувствует, что событие приближается, и заводит свой двигатель“, - заявил Кьеллини в прямом эфире Instagram.

Ранее Кьеллини назвал игрока Ювентуса, который очень часто позволял себя выпить.

Поделись:
Теги: Джорджо Кьеллини, Криштиану Роналду, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь