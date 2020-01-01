Кьеллини назвал главную особенность Роналду

Португалец особенно настраивается на топовые матчи.

Футболист Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мнением об одноклубнике Криштиану Роналду.

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“Криштиану сейчас в полном порядке. Он чувствует себя хорошо, хотя у него были проблемы с коленом, мешавшие ему в последние полтора месяца. Манера его игры изменилась, если сравнивать с тем временем, когда он был помоложе.

Он особенно прибавляет в больших матчах. Возможно, против небольших команд его выступление может показаться не таким ярким, но против топовых команд он невероятен. В матчах Лиги чемпионов он кардинально меняется.

Криштиану чувствует, что событие приближается, и заводит свой двигатель“, - заявил Кьеллини в прямом эфире Instagram.

Ранее Кьеллини назвал игрока Ювентуса, который очень часто позволял себя выпить.