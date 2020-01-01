Кьеллини: Алкоголь был слабостью Видаля

Итальянец рассказал о характере чилийца.

Футболист Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал о влияния алкоголя на бывшего одноклубника Артуро Видаля, который ныне выступает за Барселону.

“Футболист не дьявол и не святой, но нужно разделять настоящее и поддельное. Кто-то вроде Видаля иногда пил больше, чем должен был. Каждый об этом знал. Можно сказать, что алкоголь был его слабым местом. Мы не говорим о его заслугах и о нем как о личности.

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Слабости - часть человеческой натуры. Важны последствия, которые они несут для команды. Артуро пару раз в год не появлялся на тренировках или, скажем так, был навеселе. Но он никогда не становился слабее от этого.

Я помню предсезонный тур по США. Мы были в Майами ночью перед нашей последней тренировкой. Утром Артуро нигде не было видно. Он был в кровати, и его нужно было силой вытащить на поле.

На тренировке мы все были одеты в черное, при температуре 40°C. Конте не мог дождаться, чтобы показательно выгнать его из группы. Вместо этого, через 10 минут, когда Артуро все еще выглядел пьяным и даже не видел, где проходит мяч, он бежал как сумасшедший“, - приводит слова Кьеллини Goal.

Ранее Барселона выставила ценник на Видаля.