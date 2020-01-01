Ибрагимович уйдет из Милана - Corriere della Sera

Звездный шведский форвард, вероятно, отправится обратно на родину.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не будет продлевать контракт с итальянским клубом.

Как стало известно Corriere della Sera, 38-летний футболист покинет команду после завершения текущего сезона и вернется обратно в Швецию. Предположительно, Ибрагимович будет выступать за Хаммарбю, в котором он тренировался во время карантина.

Отметим, что сейчас Ибрагимович находится в Милане. Он уже сдал два отрицательных теста на коронавирус и в скором времени приступит к тренировкам с командой.

Ранее сообщалось, что Милан рассматривает форварда Реала в качестве замены Ибрагимовичу.