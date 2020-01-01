Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович уйдет из Милана - Corriere della Sera

Комментариев: 0
Звездный шведский форвард, вероятно, отправится обратно на родину.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не будет продлевать контракт с итальянским клубом.

Как стало известно Corriere della Sera, 38-летний футболист покинет команду после завершения текущего сезона и вернется обратно в Швецию. Предположительно, Ибрагимович будет выступать за Хаммарбю, в котором он тренировался во время карантина.

Отметим, что сейчас Ибрагимович находится в Милане. Он уже сдал два отрицательных теста на коронавирус и в скором времени приступит к тренировкам с командой.

Ранее сообщалось, что Милан рассматривает форварда Реала в качестве замены Ибрагимовичу.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь