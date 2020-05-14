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Неймар может стать одноклубником Роналду

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Бразилец может перебраться в туринский Ювентус.
Неймар
Неймар
Getty Images

Туринский Ювентус собирается вступить в борьбу за звездного нападающего ПСЖ Неймара в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, в борьбе за бразильца “старая сеньора“ уже обошла Барселону, которая давно раздумывает над возвращением Неймара.

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Источник также отмечает, что в сделку с ПСЖ могут включить форварда Пауло Дибалу, который недавно вылечился от коронавируса.

Проблемой может стать зарплата Неймара, у которого весьма немаленькие финансовые аппетиты. На данный момент Ювентус платит 30 миллионов Криштиану Роналду и вряд ли они готовы предложить бразильцу подобный оклад.

Ранее сообщалось, что в Барселоне считают переход Неймара утопией.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, ПСЖ, трансфер, Неймар
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