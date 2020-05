"Бог вернулся": Ибрагимович пафосно прокомментировал свое возвращение в Италию

Нападающий Милана Златан Ибрагимович вернулся в Италии и сообщил об этом пафонсным постом в соцсетях.

“Бог вернулся и следит за тобой“, - написал швед на своей страничке в Twitter.

God iZ back and watches over you pic.twitter.com/yWxN638Zbx