"Бог вернулся": Ибрагимович пафосно прокомментировал свое возвращение в Италию

Шведский форвард готов возобновить тренировки с командой.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович вернулся в Италии и сообщил об этом пафонсным постом в соцсетях.

“Бог вернулся и следит за тобой“, - написал швед на своей страничке в Twitter.

God iZ back and watches over you pic.twitter.com/yWxN638Zbx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 14, 2020

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович приобрел землю в горах.