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"Бог вернулся": Ибрагимович пафосно прокомментировал свое возвращение в Италию

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Шведский форвард готов возобновить тренировки с командой.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович вернулся в Италии и сообщил об этом пафонсным постом в соцсетях.

“Бог вернулся и следит за тобой“, - написал швед на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович приобрел землю в горах.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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