"Бог вернулся": Ибрагимович пафосно прокомментировал свое возвращение в Италию
Шведский форвард готов возобновить тренировки с командой.
Нападающий Милана Златан Ибрагимович вернулся в Италии и сообщил об этом пафонсным постом в соцсетях.
“Бог вернулся и следит за тобой“, - написал швед на своей страничке в Twitter.
God iZ back and watches over you pic.twitter.com/yWxN638Zbx— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 14, 2020
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович приобрел землю в горах.
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