Спортивный директор Фиорентины заболел коронавирусом

Даниэле Праде заразил всю свою семью.

Спортивный директор Фиорентины Даниэле Праде признался, что у него диагностировали COVID-19.

“Я принес вирус домой, и от меня заразились жена, мои шурины, внуки и теща, которая провела в больнице 30 дней. Самое худшее - видеть, как члены твоей семьи медленно заболевает. Это подлый и ублюдочный вирус.

Нам нужно изменить свою жизнь, соблюдать меры предосторожности, держать дистанцию, избегать приветствий“, - приводит слова функционера Football Italia.

Таким образом, Праде является одним из шести заболевших в Фиорентине.