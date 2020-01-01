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Спортивный директор Фиорентины заболел коронавирусом

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Даниэле Праде заразил всю свою семью.
Даниэле Праде
Даниэле Праде
Getty Images

Спортивный директор Фиорентины Даниэле Праде признался, что у него диагностировали COVID-19.

“Я принес вирус домой, и от меня заразились жена, мои шурины, внуки и теща, которая провела в больнице 30 дней. Самое худшее - видеть, как члены твоей семьи медленно заболевает. Это подлый и ублюдочный вирус.

Нам нужно изменить свою жизнь, соблюдать меры предосторожности, держать дистанцию, избегать приветствий“, - приводит слова функционера Football Italia.

Таким образом, Праде является одним из шести заболевших в Фиорентине.

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Теги: футбол, Фиорентина, чемпионат Италии, Серия А, коронавирус
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