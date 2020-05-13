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Лаутаро выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

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Аргентинец отбросил все варианты ради перехода в Ла Лигу.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Лидер Интера Лаутаро Мартинес принял решение о том, где хочет продолжить свою карьеру.

По информации Mundo Deportivo, аргентинский футболист имел предложения от Манчестер Сити, ПСЖ и Барселоны, но он попросил руководство Интера отказаться о возможных переговорах с двумя первыми командами.

Мартинес принял такое решение из-за того, что хотел бы перебраться в Барселону, которая уже давно ведет активные переговоры с боссами “нерадзурри“.

В текущем сезоне Лаутаро провел 22 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Интер сообщил Барселоне требования по трансферу Лаутаро.

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Теги: Лаутаро Мартинес, Интер, чемпионат Италии, Сериа А, чемпионат Испании, Ла Лига, футбол
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