Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко: Хочу вернуться в Милан в качестве тренера

Комментариев: 0
Наставник признался, что сейчас его мысли направлены только на сборную Украины.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что хотел бы возглавить Милан.

Читай также: Павелко: Сделаем все возможное, чтобы Шевченко работал со сборной и в дальнейшем

“У меня есть цель: однажды вернуться в Милан в качестве тренера. Милан был и остается в моем сердце, и я надеюсь, что наше расставание временное.

Конечно, это зависит и от желания самого Милана, да и случится это не сейчас, потому что нынче все мои мысли сосредоточены на сборной Украины“, - цитирует специалиста Tuttosport.

Ранее Шевченко отметил, что Милан является его вторым домом.

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Шевченко, Милан, чемпионат Италии, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь