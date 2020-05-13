Шевченко: Хочу вернуться в Милан в качестве тренера

Наставник признался, что сейчас его мысли направлены только на сборную Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что хотел бы возглавить Милан.

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“У меня есть цель: однажды вернуться в Милан в качестве тренера. Милан был и остается в моем сердце, и я надеюсь, что наше расставание временное.

Конечно, это зависит и от желания самого Милана, да и случится это не сейчас, потому что нынче все мои мысли сосредоточены на сборной Украины“, - цитирует специалиста Tuttosport.

Ранее Шевченко отметил, что Милан является его вторым домом.