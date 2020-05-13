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Стало известно, когда возобновится Сериа А

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Клубы проголосовали за дату возобновления сезона.
чемпионат Италии планируют возобновить 13 июня
чемпионат Италии планируют возобновить 13 июня
legaseriea.it

Клубы Серия А во время видеоконференции приняли решение возобновить чемпионат Италии 13 июня, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, Серию А планируют завершить до 2 августа, чтобы дать возможность представителям Италии сыграть в Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Отмечается, что дата определена в соответствии с решениями правительства страны и медицинскими протоколами о защите всех участников турнира. Окончательное решение будет принято правительством Италии.

Напомним, что в Серии А осталось провести 12 туров и 4 перенесенных матча. Кроме того, команды хотят доиграть Кубок Италии.

Ранее сообщалось, что серию А завершат, если кто-то заразится COVID-19 после возобновления тренировок.

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Теги: Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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