Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера

Украинский футболист может воссоединиться с Пауло Фонсекой.

Руководство Ромы заинтересовано в приглашение нападающего донецкого Шахтера Жуниора Мораеса, об этом сообщает RomaPress.

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По информации источника, главный тренер “римлян“ Пауло Фонсека порекомендовал спортивному директору Джанлуке Петрачи приобрести любой ценой украинского нападающего в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Мораес рассматривается как идеальный вариант, ведь он знаком с тактикой игры Фонсеки и будет относительно недорогой покупкой для клуба.

Действующий контракт игрока с “горняками“ истекает летом 2021 года. В текущем сезоне Жуниор Мораес провел за Шахтер 31 матч, в которых забил 20 голов и отдал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Донбасс-Арена вошла в ТОП-20 лучших стадионов мира.