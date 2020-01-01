Экс-игрок Ювентуса заболел коронавирусом

Мартин Касерес - один из шести представителей Фиорентины, у которых обнаружили COVID-19.

Несколько дней назад итальянская Фиорентина сообщила, что шесть членов клуба оказались больны коронавирусом - три футболиста и три сотрудника команды.

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Как стало известно Football Italia, одним из инфицированных оказался уругвайский защитник Мартин Касерес. Имена других заболевших на данный момент не разглашаются.

Стоит отметить, что новые случаи заражения коронавирусом также зафиксированы в Милане и Сампдории, что ставит под угрозу возможное возобновление сезона Серии А.

Ранее сообщалось, что футболистам в Швеции не нужно будет сдавать тесты на коронавирус перед матчами.