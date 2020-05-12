Невеста Роналду восхитила фанатов сексуальным снимком из зала
Девушка показала новый топ от бренда Alo Yoga.
Джорджина Родригес, возлюбленная форварда Ювентуса Криштиану Роналду, порадовала своих поклонников сексуальным снимком.
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Девушка посетила тренировку и на своей страничке в Instagram опубликовала фото из пустого тренажерного зала. Фанаты оценили откровенный топ от бренда Alo Yoga, который постоянно рекламирует Джоржина.
Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес показала украшения стоимостью 1 миллион евро.
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