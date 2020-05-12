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Невеста Роналду восхитила фанатов сексуальным снимком из зала

Комментариев: 1
Девушка показала новый топ от бренда Alo Yoga.
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда Ювентуса Криштиану Роналду, порадовала своих поклонников сексуальным снимком.

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Девушка посетила тренировку и на своей страничке в Instagram опубликовала фото из пустого тренажерного зала. Фанаты оценили откровенный топ от бренда Alo Yoga, который постоянно рекламирует Джоржина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New @aloyoga 🌸

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес показала украшения стоимостью 1 миллион евро.

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Теги: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, футбол, вне игры, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
GreenPeace!    13.05.2020, 14:35
Оценка:  +1
GreenPeace!
Смотрю богатые выбирают один и тот же типаж:силикон.
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