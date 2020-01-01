Рабьо прибыл в расположение Ювентуса
Футболист отрицает все обвинения в протесте.
Французский полузащитник Адриен Рабьо вернулся в расположение Ювентуса.
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Как сообщает Football Italia, футболист покинул Францию, где находился в условиях карантина, и прибыл в Турин. Теперь ему предстоит пройти 14-дневный карантин в Италии, прежде чем он приступит к тренировкам с командой.
Отметим, что ранее появилась информация о том, что Рабьо отказывается возвращаться в Ювентус в знак протеста снижения зарплаты. Сам футболист подобные обвинения отрицает.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вернулся в Ювентус.
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