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Рабьо прибыл в расположение Ювентуса

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Футболист отрицает все обвинения в протесте.
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
Getty Images

Французский полузащитник Адриен Рабьо вернулся в расположение Ювентуса.

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Как сообщает Football Italia, футболист покинул Францию, где находился в условиях карантина, и прибыл в Турин. Теперь ему предстоит пройти 14-дневный карантин в Италии, прежде чем он приступит к тренировкам с командой.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что Рабьо отказывается возвращаться в Ювентус в знак протеста снижения зарплаты. Сам футболист подобные обвинения отрицает.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вернулся в Ювентус.

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Теги: Адриен Рабьо, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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