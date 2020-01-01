Серию А завершат, если кто-то заразится COVID-19 после возобновления тренировок

В Италии рассказали, как будут действовать при повторной вспышке коронавируса среди команд.

Чемпионат Италии досрочно завершат, если хотя бы один человек будет заражен коронавирусом после того, как возобновятся командные тренировки.

“Если кто-то сдаст положительный тест на COVID-19, то сезон тут же остановят. Карантин наступит автоматически. Если не остановитесь вы, то вирус остановит вас. Любить футбол означает проявлять заботу к тем, кто работает в этой сфере.

Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении Серии А - это экономическое воздействие“, - цитирует министра здравоохранения страны Сандру Зампу Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.

Ранее сообщалось, что игроки Милана и Наполи сдали отрицательные тесты на коронавирус.