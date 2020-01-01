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Серию А завершат, если кто-то заразится COVID-19 после возобновления тренировок

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В Италии рассказали, как будут действовать при повторной вспышке коронавируса среди команд.
Серию А могут завершить досрочно
Серию А могут завершить досрочно
Getty Images

Чемпионат Италии досрочно завершат, если хотя бы один человек будет заражен коронавирусом после того, как возобновятся командные тренировки.

“Если кто-то сдаст положительный тест на COVID-19, то сезон тут же остановят. Карантин наступит автоматически. Если не остановитесь вы, то вирус остановит вас. Любить футбол означает проявлять заботу к тем, кто работает в этой сфере.

Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении Серии А - это экономическое воздействие“, - цитирует министра здравоохранения страны Сандру Зампу Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.

Ранее сообщалось, что игроки Милана и Наполи сдали отрицательные тесты на коронавирус.

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Теги: футбол, Серия А, чемпионат Италии, коронавирус
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