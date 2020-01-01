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Рабьо отказался возвращаться в Ювентус из-за снижения зарплаты

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Полузащитник туринского клуба протестует против снижения зарплат.
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо отказывается возвращаться в расположение клуба в качестве протеста против снижения зарплат, нак оторое пошли из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

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Как сообщает L’Equipe со ссылкой на La Stampa, игроки "старой сеньоры" уже возобновили тренировки в Турине, однако Рабьо сообщил руководству, что останется во Франции на максимально длительный срок.

Источник также отмечает, что футболист проигнорировал первый звонок из Турина с уведомлением о возвращении, а только потом сообщил об отказе прилетать в Италию.

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Также уточняется, что в Ювентусе недовольные непрофессиональным поведением Рабьо и считают, что он следует совету своей матери и агента Вероники, которая хочет устроить своего сына в АПЛ. Стоит сказать, что Адриен зарабатывает около 8 миллионов евро в год в Ювентусе.

Отметим, что помимо Рабьо в расположение Ювентуса не прибыл Гонсало Игуаин, однако аргентинец получил на это разрешение у клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич согласился перейти в Барселону.

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Теги: Адриен Рабьо, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, конфликт
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