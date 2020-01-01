Молодой игрок Аталанты скончался в реанимации

Андреа Ринальди умер в результате тяжелой болезни.

Полузащитник молодежной команды Аталанты Андреа Ринальди скончался в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Накануне футболиста доставили в больницу с диагнозом аневризма сосудов головного мозга. К сожалению, медикам не удалось его спасти.

“Как на поле ты был последним, кто сдавался, так и в этот раз ты боролся до последнего, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Твоя улыбка навсегда останется жить в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой. Прощай, Андреа“, - сказано в сообщении представителей клуба из Бергамо.

Отметим, что Андреа Ринальди являлся воспитанником Аталанты. Сезон-2019/20 он провел в аренде в Леньяно, выступающей в Серии D.