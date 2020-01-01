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Игрока Аталанты направили в реанимацию с аневризмой мозга

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Молодой 19-летний парень попал в больницу с тяжелым заболеванием.
Андреа Ринальди
Андреа Ринальди
primabergamo.it

Полузащитник молодежной команды Аталанты Андреа Ринальди был госпитализирован в очень тяжелом состоянии.

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По информации Football Italia, 19-летний футболист попал в реанимационное отделение интенсивной терапии больницы в Варезе. Его диагноз - аневризма сосудов головного мозга. Эта болезнь может привести к смерти.

Отметим, что сезон-2019/20 Ринальди проводит в аренде в Леньяно, выступающей в Серии D.

Ранее сообщалось, что главного тренера сборной Нидерландов госпитализировали из-за проблем с сердцем.

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Теги: Аталанта, Италия, футбол, болезнь, вне игры
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